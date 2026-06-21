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Сачко отримав першого суперника у кваліфікації Вімблдона

Станіслав Матусевич — 21 червня 2026, 18:39
Сачко отримав першого суперника у кваліфікації Вімблдона
Віталій Сачко
Getty Images

Український тенісист Віталій Сачко (199) дізнався першого суперника у кваліфікації Вімблдона. Ним став японець Шінтаро Мочідзукі (138). Суперники раніше між собою не зустрічалися.

Сачко вчетверте візьме участь у попередніх змаганнях на Вімблдоні й поки не зумів виграти жодної зустрічі.

Кваліфікаційні змагання відбудуться на головному трав'яному турнірі сезону з 22 по 25 червня.

Окрім Сачка, у кваліфікації з представників України має взяти участь Вероніка Подрез. Жеребкування жіночих змагань відбудеться пізніше.

Нагадаємо, що минулого тижня Сачко дійшов до чвертьфіналу грунтового челенджеру в Братиславі.

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