Алькарас зміцнив лідерство, Сачко втратив чимало позицій в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 2 лютого.

Іспанець Карлос Алькарас після завоювання титулу на Australian Open на 3350 очок випереджає свого головного переслідувача, італійця Янніка Сіннера. Новак Джокович повернувся до трійки найсильніших, витіснивши з неї Александра Звєрєва.

В кінці першої десятки помінялися місцями американці Тейлор Фрітц та Бен Шелтон.

Віталій Сачко залишається першою ракеткою України, однак опустився на 16 позицій і знаходиться на 182 місці.

В'ячеслав Бєлінський піднявся на 4 рядки й перебуває на 372 сходинці.

У п'ятій сотні чимало втратив Олег Приходько (472), зате повернулися до неї Олександр Овчаренко (498) та Владислав Орлов (499).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 650 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 300; (4). Новак Джокович (Сербія) – 5 280; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 080; (9). Тейлор Фрітц (США) – 3 940; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 725; (7). Бен Шелтон (США) – 3 600; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 235;

...

182 (166). Віталій Сачко (Україна) – 336;

372 (376). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

427 (430). Вадим Урсу (Україна) – 110;

472 (440). Олег Приходько (Україна) – 92;

498 (509). Олександр Овчаренко (Україна) – 84;

499 (504). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася до топ-10 жіночого рейтингу вперше з жовтня 2021 року.