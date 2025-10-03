Українська правда
Подрез обіграла чемпіонку юніорського US Open і вийшла в півфінал турніру ITF

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 17:16
Вероніка Подрез
ITF

18-річна Вероніка Подрез (477) обіграла переможницю US Open 2025, 17-річну Єлін Вандромм (497, Бельгія), у чвертьфіналі турніру серії ITF W35 у французькому Реймсі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з раухнком 6:2, 7:5.

Подрез за матч 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W35, Reims
Реймс, Франція, хард
Призовий фонд: $30,000
Чвертьфінал, 3 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Єлін Вандромм (Бельгія) 6:2, 7:5

Суперниці вдруге зустрічалися цього року, українка здобула дві перемоги. У півфіналі Подрез зіграє проти француженки Кім Кіарелло, яка не має рейтингу.

У першому та другому колах турніру в Реймсі Вероніка обіграла, відповідно, француженок Марі Маттель (-) та Амандін Монно (421).

Подрез вперше в кар'єрі виступить у півфіналі змагання рівня W35.

Нагадаємо, що Дар'я Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF у словацькій Братиславі.

