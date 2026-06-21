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Брайнін і Порицький стали переможцями парного розряду на турнірі в Угорщині

Станіслав Матусевич — 21 червня 2026, 13:05
Брайнін і Порицький стали переможцями парного розряду на турнірі в Угорщині
Олександр Брайнін (зліва) та Андрій Порицький
btu.org.ua

Українські тенісисти Олександр Брайнін та Андрій Порицький стали чемпіонами парного розряду на турнірі серії ITF M15 в угорській Дьюлі. У вирішальному матчі вони обіграли дует господарів Патрік Месарош/Петер Шаллай.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(6).

ITF М15, Gyula
Дьюла, Угорщина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал парного розряду, 21 червня

Олександр Брайнін/Андрій Порицький (Україна) – Патрік Месарош/Петер Шаллай (Угорщина) 6:4, 7:6(6)

Брайнін і Порицький вперше виступили в одному дуеті.

Для Брайніна титул став 9-м на рівні ITF у 17 проведених фіналах. Порицький вдруге переміг у парних змаганнях із чотирьох спроб.

Нагадаємо, що напередодні Георгій Кравченко став чемпіоном в одиночному розряді на турнірі серії ITF M25 в італійському Мілані.

ITF парний розряд Олександр Брайнін

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