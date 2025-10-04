18-річна Подрез вийшла в фінал найбільшого турніру в кар'єрі

18-річна Вероніка Подрез (477) обіграла француженку Кім Кіарелло, яка не має рейтингу, в півфіналі турніру серії ITF W35 у Реймсі й вийшла у фінал змагань.

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

Подрез за матч 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та жодного брейку з 3 можливостей.

ITF W35, Reims

Реймс, Франція, хард

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 4 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Кім Кіарелло (Франція) 6:4, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною француженкою Манон Леонард (226) та "нейтральною" Александрою Шубладзе (675).

Вероніка раніше ніколи не доходила навіть до півфіналів турнірів категорії ITF W35.

Нагадаємо, що напередодні Подрез перемогла чемпіонку юніорського US Open 17-річну Єлін Вандромм (497, Бельгія) у чвертьфіналі змагання в Реймсі.