19-річна Котляр із потужним камбеком здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірі WTA

Станіслав Матусевич — 19 травня 2026, 15:30
19-річна Котляр із потужним камбеком здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірі WTA
Єлизавета Котляр
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (528), яка отримала вайлд-кард на турнір серії WTA 250 в марокканському Рабаті, обіграла на старті змагань британку Франческу Джонс (105). Це перший успіх Котляр на змаганні такого рівня.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:4.

У вирішальній партії молода українка поступалася 0:4, однак зуміла забрати всі наступні 6 геймів та перемогти.

За поєдинок Котляр 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 8 помилок на подачі та 7 брейків.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Перше коло, 19 травня

Єлизавета Котляр (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) 2:6, 6:3, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Єлизавета зіграє проти шостої сіяної Петри Марчінко (76, Хорватія).

19-річна Котляр вдруге у своїй кар'єрі виступає на турнірах WTA 250. Минулого сезону вона теж отримала вайлд-кард у Рабаті, і тоді поступилася в першому колі.

Нагадаємо, що на турнірі в Марокко продовжує виступи українка Ангеліна Калініна (84), яка вийшла у друге коло змагань.

