Котляр стала переможницею турніру ITF у Франції

Єлизавета Котляр (474) стала чемпіонкою турніру серії ITF W35 у французькому Гаврі. У фінальному матчі перша сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Ніну Радованович (1432).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

ITF W15, Le Havre

Гавр, Франція, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 22 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Ніна Радованович (Франція) 6:3, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися.

19-річна Котляр провела п'ятий фінал на рівні ITF і здобула третій титул, причому всі – на грунті.

Нагадаємо, що трохи раніше Катаріна Завацька стала переможницею турніру серії ITF W35 в іспанському Сабаделі.