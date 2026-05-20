19-річна Котляр не зуміла створити другу поспіль сенсацію на турнірі WTA в Рабаті

Станіслав Матусевич — 20 травня 2026, 17:37
Єлизавета Котляр (528) була близька до другої поспіль сенсації на турнірі серії WTA 250 у марокканському Рабаті. У матчі другого кола українка в боротьбі поступилася хорватці Петрі Марчінко (76).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 2:6, 6:7(1).

Після обміну партіями у вирішальному сеті Єлизавета поступалася 1:4, зуміла виграти 4 поспіль гейми і вийти вперед, проте перемогти все-таки не змогла.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 8 брейків.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem - WTA 250
Рабат, Марокко, ґрунт
Призовий фонд: $283,347
Друге коло, 20 травня

Єлизавета Котляр (Україна) - Петра Марчінко (Хорватія) 7:5, 2:6, 6:7(1)

Суперниці раніше не зустрічалися.

Котляр уперше в кар'єрі зіграла у другому колі турніру WTA. Напередодні молода українка сенсаційно обіграла на старті змагань у Рабаті британку Франческу Джонс (105).

