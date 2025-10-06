Перший млинець нанівець: 18-річна Котляр розгромно програла на дебютному турнірі WTA 125

18-річна українка Єлизавета Котляр (510) не зуміла скласти конкуренції третій сіяній латвійці Дар'ї Семенистій (101) у першому колі турніру серії WTA 125 в іспанській Мальорці.

Котляр, яка потрапила в основну сітку як "лакі-лузер", програла за 1 годину 8 хвилин із рахунком 1:6, 1:6. За матч Єлизавета не зуміла втримати жодної своєї подачі.

Mallorca Women`s Championships – WTA 125

Мальорка, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 6 жовтня

Дар'я Семенистая (Латвія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:1, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. Зазначимо, що це був перший виступ Котляр в основній сітці турніру серії WTA 125. Втім, вона має в активі участь на змаганні WTA 250 в марокканському Рабаті у травні, де досягнути успіху теж не вдалося.

Нагадаємо, що минулого тижня 18-річна Вероніка Подрез стала фіналісткою турніру ITF W35 у французькому Реймсі.