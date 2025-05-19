Дві українки 19 травня проведуть стартові матчі кваліфікації Ролан Гаррос: відомий час
Юлія Стародубцева і Анастасія Соболєва 19 травня проведуть матчі чвертьфіналу кваліфікації на паризьких грунтових кортах Ролан Гаррос.
Стародубцева (87), посіяна під першим номером, зустрінеться з Ганне Вандевінкель (196, Бельгія).
Соболєва (230) у своєму дебютному матчі на Ролан Гаррос протистоятиме п'ятнадцятій сіяній Гаррієт Дарт (118, Велика Британія).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 19 травня
15:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Ганне Вандевінкель (Бельгія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Лепченко – Престон.
17:00*. Анастасія Соболєва (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія), корт Court 2, 5-м запуском, після матчу Стародубцева – Вандевінкель.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі жіночої тенісної асоціації від 19 травня Стародубцева і Соболєва втратили позиції.