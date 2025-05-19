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Дві українки 19 травня проведуть стартові матчі кваліфікації Ролан Гаррос: відомий час

Станіслав Матусевич — 19 травня 2025, 08:55
Дві українки 19 травня проведуть стартові матчі кваліфікації Ролан Гаррос: відомий час
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева і Анастасія Соболєва 19 травня проведуть матчі чвертьфіналу кваліфікації на паризьких грунтових кортах Ролан Гаррос.

Стародубцева (87), посіяна під першим номером, зустрінеться з Ганне Вандевінкель (196, Бельгія).

Соболєва (230) у своєму дебютному матчі на Ролан Гаррос протистоятиме п'ятнадцятій сіяній Гаррієт Дарт (118, Велика Британія).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 19 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $31,920,000
Чвертьфінал кваліфікації

15:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Ганне Вандевінкель (Бельгія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Лепченко – Престон.

17:00*. Анастасія Соболєва (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія), корт Court 2, 5-м запуском, після матчу Стародубцева – Вандевінкель.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі жіночої тенісної асоціації від 19 травня Стародубцева і Соболєва втратили позиції.

Ролан Гаррос Анастасія Соболєва Гаррієт Дарт Юлія Стародубцева

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