Бєлінський став переможцем турніру ITF у Боснії і Герцеговині
В'ячеслав Бєлінський
ФТУ
В'ячеслав Бєлінський (495) став переможцем турніру серії ITF М15, що відбувався в боснійському Прієдорі.
У вирішальному поєдинку 21-річний українець за 1 годину 35 хвилин з рахунком 7:6(3), 6:2 обіграв бельгійця Джека Логе (715).
Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку його суперника 1 ейс, 1 помилка на подачі та 3 брейки.
ITF М15, Prijedor
Прієдор, Боснія і Герцеговина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 18 травня
В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Джек Логе (Бельгія) 7:6(3), 6:2
Це була перша зустріч спортсменів.
Бєлінський зіграв свій десятий фінал на рівні ITF і здобув сьомий титул. Востаннє В'ячеслав перемагав на турнірі у хорватському Ровіні два місяці тому.
Нагадаємо, що Олександр Овчаренко здобув третій поспіль титул у парному розряді на турнірах ITF.