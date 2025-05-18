Бєлінський став переможцем турніру ITF у Боснії і Герцеговині

В'ячеслав Бєлінський (495) став переможцем турніру серії ITF М15, що відбувався в боснійському Прієдорі.

У вирішальному поєдинку 21-річний українець за 1 годину 35 хвилин з рахунком 7:6(3), 6:2 обіграв бельгійця Джека Логе (715).

Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку його суперника 1 ейс, 1 помилка на подачі та 3 брейки.

ITF М15, Prijedor

Прієдор, Боснія і Герцеговина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 18 травня

В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Джек Логе (Бельгія) 7:6(3), 6:2

Це була перша зустріч спортсменів.

Бєлінський зіграв свій десятий фінал на рівні ITF і здобув сьомий титул. Востаннє В'ячеслав перемагав на турнірі у хорватському Ровіні два місяці тому.

Нагадаємо, що Олександр Овчаренко здобув третій поспіль титул у парному розряді на турнірах ITF.