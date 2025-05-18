Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Овчаренко виграв третій поспіль турнір ITF у парному розряді

Станіслав Матусевич — 18 травня 2025, 12:58
Овчаренко виграв третій поспіль турнір ITF у парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ

Український тенісист Олександр Овчаренко разом з аргентинцем Хуаном Пабло Пасом стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M15 у румунському Бухаресті. У фінальному матчі їхні суперники, аргентинська пара Валентин Басель/Лаутаро Агустін Фалабелья, відмовилися від поєдинку.

ITF М15, Bucharest
Бухарест, Румунія, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал парного розряду, 17 травня

Олександр Овчаренко (Україна)/Хуан Пабло Пас (Аргентина) – Валентин Басель/Лаутаро Агустін Фалабелья (Аргентина) відмова Баселя і Фалабельї

23-річний Овчаренко 21 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 11 титул. У поточному сезоні це третій успіх для українця.

Нагадаємо, що за два минулі тижні Овчаренко з різними напарниками виграв два поспіль турніри серії ITF M25 в італійській Санта-Маргерита-ді-Пула.

ITF Олександр Овчаренко

Олександр Овчаренко

Овчаренко виграв другий поспіль турнір ITF в Італії у парному розряді
Сачко залишається найкращим українцем і знаходиться у третій сотні оновленого рейтингу АТР
Овчаренко став переможцем турніру ITF в Італії у парному розряді
Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Сачко піднявся на 45 позицій, інші українці теж додали в оновленому рейтингу АТР

Останні новини