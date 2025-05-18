Овчаренко виграв третій поспіль турнір ITF у парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ
Український тенісист Олександр Овчаренко разом з аргентинцем Хуаном Пабло Пасом стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M15 у румунському Бухаресті. У фінальному матчі їхні суперники, аргентинська пара Валентин Басель/Лаутаро Агустін Фалабелья, відмовилися від поєдинку.
ITF М15, Bucharest
Бухарест, Румунія, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал парного розряду, 17 травня
Олександр Овчаренко (Україна)/Хуан Пабло Пас (Аргентина) – Валентин Басель/Лаутаро Агустін Фалабелья (Аргентина) відмова Баселя і Фалабельї
23-річний Овчаренко 21 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 11 титул. У поточному сезоні це третій успіх для українця.
Нагадаємо, що за два минулі тижні Овчаренко з різними напарниками виграв два поспіль турніри серії ITF M25 в італійській Санта-Маргерита-ді-Пула.