Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Празі

Станіслав Матусевич — 6 травня 2025, 15:14
Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Празі
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (225) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, що проходить у чеській Празі.

У стартовому матчі матчі українка за 1 годину 21 хвилину перемогла німкеню Штефані Вагнер (439) з рахунком 6:4, 6:2.

Соболєва за матч 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 10 помилок на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Prague
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 6 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Штефані Вагнер (Німеччина) 6:4, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Анастасія зіграє проти переможниці матчу між третьою сіяною Прісциллою Хон (142, Австралія) і Терезою Мартінцовою (591, Чехія).

Нагадаємо, що минулого тижня Дар'я Снігур поступилася в фіналі турніру ITF в іспанській Єклі француженці Армоні Тан.

ITF Прага Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Світоліна – знову серед 15 найкращих, Костюк піднялася на 9 позицій в оновленому рейтингу WTA
Світоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA
Одна з трьох українок пройшла перше коло на турнірі ITF у Словенії
Світоліна залишається у двадцятці найкращих: в оновленому рейтингу WTA майже без змін
Соболєва стала чемпіонкою турніру ITF в Італії

Останні новини