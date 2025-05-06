Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Празі

Анастасія Соболєва (225) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, що проходить у чеській Празі.

У стартовому матчі матчі українка за 1 годину 21 хвилину перемогла німкеню Штефані Вагнер (439) з рахунком 6:4, 6:2.

Соболєва за матч 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 10 помилок на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Prague

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 6 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Штефані Вагнер (Німеччина) 6:4, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Анастасія зіграє проти переможниці матчу між третьою сіяною Прісциллою Хон (142, Австралія) і Терезою Мартінцовою (591, Чехія).

Нагадаємо, що минулого тижня Дар'я Снігур поступилася в фіналі турніру ITF в іспанській Єклі француженці Армоні Тан.