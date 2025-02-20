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Соболєва поступилася другій сіяній на турнірі ITF у Празі

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2025, 18:16
Анастасія Соболєва
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (226) поступилася Еллі Зайдель (129, Німеччина) у другому колі турніру серії ITF W75, що відбувається у Празі.

Німкеня, сіяна другою, за 2 години 9 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Програвши кінцівку першого сету, Соболєва поступалася 1:3 і в другому, але змогла перехопити ініціативу та забрати партію.

Третій сет розпочинався для українки ще гірше – 0:5. За такої ситуації Анастасії вдалося взяти три гейми поспіль, але камбеку не вийшло, Зайдель крокує далі.

Анастасія за гру 5 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 7 помилок на подачі та 6 брейків.

Winter Prague Open 2025 – ITF W75
Прага, Чехія, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 20 лютого

Елла Зайдель (Німеччина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 5:7, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі змагань Зайдель зустрінеться з Терезою Валентовою (182, Чехія).

Нагадаємо, що напередодні Соболєва перемогла Барбору Паліцову (188, Чехія).

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва вийшла до другого кола турніру ITF у Празі
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