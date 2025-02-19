Соболєва вийшла до другого кола турніру ITF у Празі

Анастасія Соболєва (226) обіграла Барбору Паліцову (188, Чехія) на старті турніру серії ITF W75, що відбувається у Празі.

Українка за 2 години 31 хвилину здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:7(5), 6:3.

Матч міг закінчитися значно швидше, якби Соболєва у другій партії за рахунку 6:5 на свою користь втримала власну подачу.

Анастасія за гру 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 7 помилок на подачі та 5 брейків.

Winter Prague Open 2025 – ITF W75

Прага, Чехія, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 19 лютого

Анастасія Соболєва (Україна) – Барбора Паліцова (Чехія) 6:1, 6:7(5), 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. Відзначимо, що Соболєва здобула першу перемогу у поточному році у чотирьох проведених поєдинках.

У наступному раунді змагань Анастасія зустрінеться з переможницею пари Аліна Чараєва (282, -) – Елла Зайдель (129, Німеччина).

Нагадаємо, що напередодні на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї Даяна Ястремська поступилася другій ракетці світу Ізі Швьонтек з Польщі.