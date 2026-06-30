Подрез упевнено обіграла росіянку на старті турніру в Португалії

Вероніка Подрез (145) вийшла у друге коло турніру серії ITF W50 у португальському Елваші. У стартовому матчі перша сіяна українка без проблем обіграла "нейтральну" Вікторію Савіних (884).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За матч Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та не реалізувала жодного з 7 брейк-пойнтів.

ITF W50, Elvas

Елваш, Португалія, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 30 червня

Вероніка Подрез (Україна) – Вікторія Савіних (-) 6:2, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Ангеліною Волощук (353, Португалія) та Кармен Гальярдо Геварою (676, Іспанія).

Нагадаємо, що минулого тижня Подрез виграла свій дебютний матч у кваліфікаціях турніру Grand Slam, однак пробитися до основної сітки Вімблдона не змогла.