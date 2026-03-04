Українська правда
Завацька розгромно поступилася на старті турніру WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 4 березня 2026, 14:05
Катаріна Завацька (294) без шансів поступилася володарці вайлд-кард туркені Іпек Оз (564) в першому колі турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 1:6.

За поєдинок Завацька 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та не реалізувала єдиний брейк-пойнт. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 4 березня

Іпек Оз (Туреччина) – Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на турнірі в Анталії продовжують боротьбу дві українки. Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна вийшли у друге коло змагань.

