Подрез не зуміла вийти до чвертьфіналу у Варшаві

Вероніка Подрез (139) не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA 125 у Варшаві. В матчі другого кола шоста сіяна українка поступилася швейцарці Сюзан Бандеккі (167).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Warsaw T-Mobile Polish Open – WTA 125

Варшава, Польща, хард

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 5 серпня

Вероніка Подрез (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 1:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Варшаві Подрез обіграла австралійку Єлену Мічич (269).