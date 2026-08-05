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Подрез не зуміла вийти до чвертьфіналу у Варшаві

Станіслав Матусевич — 5 серпня 2026, 18:55
Подрез не зуміла вийти до чвертьфіналу у Варшаві
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Вероніка Подрез (139) не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA 125 у Варшаві. В матчі другого кола шоста сіяна українка поступилася швейцарці Сюзан Бандеккі (167).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Warsaw T-Mobile Polish Open WTA 125
Варшава, Польща, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 5 серпня

Вероніка Подрез (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 1:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Варшаві Подрез обіграла австралійку Єлену Мічич (269).

Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

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