Подрез не зуміла вийти до чвертьфіналу у Варшаві
Вероніка Подрез
btu.org.ua
Вероніка Подрез (139) не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA 125 у Варшаві. В матчі другого кола шоста сіяна українка поступилася швейцарці Сюзан Бандеккі (167).
Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.
За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.
Warsaw T-Mobile Polish Open – WTA 125
Варшава, Польща, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 5 серпня
Вероніка Подрез (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 1:6, 4:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що на старті турніру в Варшаві Подрез обіграла австралійку Єлену Мічич (269).