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Крутих не зміг вийти у півфінал челенджеру в Празі

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 16:48
Крутих не зміг вийти у півфінал челенджеру в Празі
Олексій Крутих
btu.org.ua

Олексій Крутих (526) не зміг пробитися до півфіналу челенджеру в Празі, поступившись у чвертьфінальному матчі представнику Тайваню Цзену Чжуньсіню (269).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

За матч Крутих не подавав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 1 ейс, не помилявся на подачі та зробив 4 брейки.

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Чвертьфінал, 20 серпня

Олексій Крутих (Україна) – Цзен Чжуньсінь (Тайвань) 2:6, 4:6

Суперники зустрічалися втретє, українець жодного разу не зміг перемогти. 

Зазначимо, що востаннє до чвертьфіналу челенджеру Крутих виходив у червні 2023 року в німецькому Тройсдорфі.

З наступного тижня Олексій повернеться до топ-500 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Празі Крутих обіграв чеха Даніеля Синякова (467), а в другому раунді розгромив домініканця Ніка Гардта (277).

ATP Challenger Tour Олексій Крутих

Олексій Крутих

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