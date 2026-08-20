Крутих не зміг вийти у півфінал челенджеру в Празі

Олексій Крутих (526) не зміг пробитися до півфіналу челенджеру в Празі, поступившись у чвертьфінальному матчі представнику Тайваню Цзену Чжуньсіню (269).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

За матч Крутих не подавав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 1 ейс, не помилявся на подачі та зробив 4 брейки.

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Чвертьфінал, 20 серпня

Олексій Крутих (Україна) – Цзен Чжуньсінь (Тайвань) 2:6, 4:6

Суперники зустрічалися втретє, українець жодного разу не зміг перемогти.

Зазначимо, що востаннє до чвертьфіналу челенджеру Крутих виходив у червні 2023 року в німецькому Тройсдорфі.

З наступного тижня Олексій повернеться до топ-500 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Празі Крутих обіграв чеха Даніеля Синякова (467), а в другому раунді розгромив домініканця Ніка Гардта (277).