Маштаков не зумів вийти в дебютний чвертьфінал челенджеру в Пловдиві

Український тенісист Микита Маштаков не зумів вийти в перший у своїй кар'єрі чвертьфінал турнірів серії челенджер. У другому колі у Плодиві він поступився третьому сіяному аргентинцю Хуану Мануелю Ла Серні (289).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

За поєдинок Маштаков 1 раз подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 4 помилки на подачі та 5 брейків.

2026 Plovdiv Challenger – ATP Challenger Tour 50

Прага, Чехія, ґрунт

Призовий фонд: €56,000

Друге коло, 3 вересня

Микита Маштаков (Україна) – Хуан Мануель Ла Серна (Аргентина) 2:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні українці Олександр Овчаренко (629) і Георгій Кравченко (392) вийшли у чвертьфінал турніру в Пловдиві, де зіграють між собою.