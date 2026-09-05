Кравченко вперше в кар'єрі пробився до фіналу челенджеру

Український тенісист Георгій Кравченко (392) вийшов у фінал челенджеру в болгарському Пловдиві, обігравши у півфінальному поєдинку серба Душана Обрадовича (496).

Гра тривала 1 годину 54 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:2, 6:3.

За поєдинок Кравченко 2 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 5 помилок на подачі та 3 брейки.

2026 Plovdiv Challenger – ATP Challenger Tour 50

Прага, Чехія, ґрунт

Призовий фонд: €56,000

Півфінал, 5 вересня

Георгій Кравченко (Україна) – Душан Обрадович (Сербія) 2:6, 6:2, 6:3

Тенісисти раніше не зустрічалися. У вирішальному поєдинку змагань Кравченко зіграє проти сильнішого в матчі між Янакі Мілевим (866, Болгарія) та Валеріо Абояном (431, Аргентина).

Фінал челенджеру в Пловдиві стане дебютним для Георгія, він став 13-м українцем в історії, який дістався до цієї стадії турнірів серії ATP Challenger. Раніше Кравченко ніколи не діставався до чвертьфіналів на такому рівні.

Нагадаємо, напередодні у чвертьфіналі Кравченко обіграв іншого українця, Олександра Овчаренка (629).