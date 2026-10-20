15-річна Бєлінська зробила чемпіонський дубль на юніорському турнірі у Болівії

15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала переможницею і в одиночному, і в парному розряді юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Ла-Пасі.

В одиночці перша сіяна українка обіграла американку Адію Лопес із рахунком 6:1, 6:3.

У парному розряді Бєлінська та чешка Софія Геттлерова теж були лідерками посіву й у вирішальному матчі перемогли дует Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) – 6:1, 6:4.

WTT Juniors J200 Ла-Пас, Болівія, Грунт Фінал, 19 жовтня Софія Бєлінська (Україна) – Адія Лопес (США) 6:1, 6:3 Фінал парного розряду, 19 жовтня Софія Бєлінська (Україна)Софія Геттлерова (Чехія) – Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) 6:1, 6:4

Титули в обох розрядах стали першими для Бєлінської поточного сезону. Загалом в одиночці це дев'ятий виграний турнір для юної тенісистки, а в парі – шостий і найбільший у кар'єрі.

Нагадаємо, що інша 15-річна українка Поліна Скляр зіграє на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих молодих спортсменок, який з 21 по 25 жовтня відбудеться у Китаї.