15-річна Бєлінська зробила чемпіонський дубль на юніорському турнірі у Болівії
15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала переможницею і в одиночному, і в парному розряді юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Ла-Пасі.
В одиночці перша сіяна українка обіграла американку Адію Лопес із рахунком 6:1, 6:3.
У парному розряді Бєлінська та чешка Софія Геттлерова теж були лідерками посіву й у вирішальному матчі перемогли дует Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) – 6:1, 6:4.
Софія Бєлінська (Україна) – Адія Лопес (США) 6:1, 6:3
Софія Бєлінська (Україна)Софія Геттлерова (Чехія) – Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) 6:1, 6:4
Титули в обох розрядах стали першими для Бєлінської поточного сезону. Загалом в одиночці це дев'ятий виграний турнір для юної тенісистки, а в парі – шостий і найбільший у кар'єрі.
Нагадаємо, що інша 15-річна українка Поліна Скляр зіграє на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих молодих спортсменок, який з 21 по 25 жовтня відбудеться у Китаї.