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15-річна Бєлінська зробила чемпіонський дубль на юніорському турнірі у Болівії

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2026, 13:53
15-річна Бєлінська зробила чемпіонський дубль на юніорському турнірі у Болівії
Софія Бєлінська
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала переможницею і в одиночному, і в парному розряді юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Ла-Пасі.

В одиночці перша сіяна українка обіграла американку Адію Лопес із рахунком 6:1, 6:3.

У парному розряді Бєлінська та чешка Софія Геттлерова теж були лідерками посіву й у вирішальному матчі перемогли дует Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) – 6:1, 6:4.

WTT Juniors J200
Ла-Пас, Болівія, Грунт
Фінал, 19 жовтня

Софія Бєлінська (Україна) – Адія Лопес (США) 6:1, 6:3

Фінал парного розряду, 19 жовтня

Софія Бєлінська (Україна)Софія Геттлерова (Чехія) – Беатріс Наміас Мелу Родрігес (Бразилія)/Валері Сумоя Лопес (Болівія) 6:1, 6:4

Титули в обох розрядах стали першими для Бєлінської поточного сезону. Загалом в одиночці це дев'ятий виграний турнір для юної тенісистки, а в парі – шостий і найбільший у кар'єрі.

Нагадаємо, що інша 15-річна українка Поліна Скляр зіграє на юніорському Підсумковому турнірі восьми найкращих молодих спортсменок, який з 21 по 25 жовтня відбудеться у Китаї.

Софія Бєлінська

Софія Бєлінська

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