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Визначилися півфіналістки Підсумкового турніру в парному розряді

Станіслав Матусевич — 14 листопада 2026, 16:21
Визначилися півфіналістки Підсумкового турніру в парному розряді
Габріела Дабровскі (зліва) і Луїза Стефані
Getty Images

Після завершення третього туру в Групі 2 Підсумкового турніру в парному розряді стали відомі всі півфіналістки змагань.

Першу сходинку квартету з трьома перемогами посіли канадійка Габріела Дабровскі та бразилійка Луїза Стефані. В останньому поєдинку групового етапу вони обіграли дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – 2:6, 7:6(2), 10-3.

Друга позиція с двома успіхами в активі пари Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція), які здобули другу перемогу. Відігравши два матч-пойнти, Го та Младенович здолали бельгійку Елізе Мертенс та китаянку Чжан Шуай із рахунком 6:7(4), 6:3, 12-10.

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10,000,000
3 тур Групи 2 парного розряду, 14 листопада

Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 2:6, 7:6(2), 10-3

Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 6:7(4), 6:3, 12-10.

Таким чином, у півфіналах 15 листопада зіграють наступні пари.

Півфінали Підсумкового турніру в парному розряді

  • Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)
  • Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)

Нагадаємо, що напередодні завершився груповий етап WTA Finals серед дуетів у квартеті 1.

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