Визначилися півфіналістки Підсумкового турніру в парному розряді
Після завершення третього туру в Групі 2 Підсумкового турніру в парному розряді стали відомі всі півфіналістки змагань.
Першу сходинку квартету з трьома перемогами посіли канадійка Габріела Дабровскі та бразилійка Луїза Стефані. В останньому поєдинку групового етапу вони обіграли дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – 2:6, 7:6(2), 10-3.
Друга позиція с двома успіхами в активі пари Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція), які здобули другу перемогу. Відігравши два матч-пойнти, Го та Младенович здолали бельгійку Елізе Мертенс та китаянку Чжан Шуай із рахунком 6:7(4), 6:3, 12-10.
Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 2:6, 7:6(2), 10-3
Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 6:7(4), 6:3, 12-10.
Таким чином, у півфіналах 15 листопада зіграють наступні пари.
Півфінали Підсумкового турніру в парному розряді
- Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)
- Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)
Нагадаємо, що напередодні завершився груповий етап WTA Finals серед дуетів у квартеті 1.