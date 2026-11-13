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Визначилися півфіналістки від Групи 1 на Підсумковому турнірі в парному розряді

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2026, 15:15
Визначилися півфіналістки від Групи 1 на Підсумковому турнірі в парному розряді
Катерина Синякова (справа) і Тейлор Таунсенд
Getty Images

Першими півфіналістками від Групи 1 у парному розряді Підсумкового турніру стали італійки Сара Еррані/Жасмін Паоліні та лідерки посіву, Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Еррані та Паоліні здобули третю перемогу в трьох матчах. Програючи 2:6, 2:4, відмовилися завершувати матч з ними австралійка Еллен Перес та нідерландка Демі Схюрс, які є аутсайдерками квартету.

Синякова з Таунсенд вирішували долю прохідного другого місця в очній зустрічі з парою Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США). Фаворитки здобули перемогу – 6:3, 6:4.

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10,000,000
3 тур Групи 1 парного розряду, 13 листопада

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:2, 4:2, відмова Перес/Схюрс

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) 6:3, 6:4.

Таким чином, до півфіналу вийшли Еррані та Паоліні з першої сходинки в Групі 1, та Синякова з Таунсенд – з другої. Для італійок це перший за три спроби прохід до плейоф на WTA Finals, а перший сіяний дует втретє поспіль успішно подолав груповий етап.

Нагадаємо, що у Групі 2 перед завершальним третім туром на дві путівки до півфіналу претендують три пари.

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