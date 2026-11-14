Важлива перемога над незручною суперницею: огляд матчу Світоліна – Сабалєнка на Підсумковому турнірі

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна обіграла "нейтральну" Аріну Сабалєнку у надважливому матчі третього туру групового етапу Підсумкового турніру і пробилася до півфіналу змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Огляд матчу

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10 000 000

3-й тур групового етапу, 13 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 3:6, 6:1

Тенісистки зустрічалися ввосьме, українка виграла другий поєдинок. Цікаво, що Еліна цього сезону здобула 38 перемог у 39 матчах, в яких брала перший сет.

З двома звитягами у трьох матчах Світоліна посіла другу позицію у Групі 2 Підсумкового турніру і вийшла до півфіналу, де 14 листопада протистоятиме чешці Лінді Носковій (8), яка стала першою у квартеті 1.

Еліна вчетверте виступає на WTA Finals. У 2018 році одеситка здобула титул, а у 2019-му дійшла до фіналу.

Сабалєнка у трьох матчах двічі програла й завершила боротьбу на турнірі, посівши третю позицію в групі й пропустивши в рейтингу WTA на другу позицію іншу "нейтралку", Мірру Андрєєву. Зазначимо, що Аріна вшосте поспіль взяла участь у Підсумковому турнірі, але чемпіонкою не була жодного разу.

Нагадаємо, що у другому півфіналі змагань зустрінуться Андрєєва (3) та американка Джессіка Пегула (5).