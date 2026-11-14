Світоліна – про вихід у півфінал Підсумкового турніру: Неймовірно пишаюся собою та своєю командою

Українська тенісистка Еліна Світоліна підсумувала свою перемогу над Аріною Сабалєнкою на Підсумковому турнірі та поділилася очікуваннями від майбутнього півфіналу.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Це неймовірні відчуття. Матч був непростим, але я задоволена своєю грою і тим, як змогла повернутися до свого рівня після поразки в першому матчі на цьому турнірі. Сьогодні я просто намагалася зосередитися на своїй грі, використати всі свої можливості проти суперниці й зробити все, щоб перемогти. Я дуже рада, що змогла поборотися та здобути перемогу в трьох сетах. Відчуваю, що з кожним матчем знаходжу свою гру дедалі краще", – не приховувала емоцій Світоліна від другої за вісім ігор перемоги над Сабалєнкою.

32-річна одеситка втретє зіграє у півфіналі WTA Finals, турнірі, на якому востаннє виступала у 2019-му. Еліна пишається своїм досягненням.

" Я неймовірно пишаюся собою. Знову отримати можливість зіграти на WTA Finals після стількох років відсутності на цьому турнірі, а потім ще й вийти до півфіналу – це справді особливе досягнення. Я дуже пишаюся всією виконаною роботою, а також своєю командою, яка підтримувала мене протягом усього цього шляху. Мені також дуже приємно бачити нове покоління тенісисток. Зараз я просто намагаюся насолоджуватися кожним моментом".

Суперницею Світоліної в матчі за вихід у фінал Підсумкового турніру стане чешка Лінда Носкова, з якою українка має одну перемогу в чотирьох очних зустрічах.

"Мені нема чого втрачати. Лінда перебуває в чудовій формі й також провела тут кілька дуже хороших матчів. Я знаю, чого очікувати від її гри, адже цього сезону ми вже кілька разів зустрічалися. У неї дуже потужні удари та подача, тому мені потрібно бути готовою до цього як фізично, так і тактично. Насамперед я постараюся максимально відновитися. Думаю, сьогодні ввечері в мого фізіотерапевта буде багато роботи. Але я дуже задоволена рівнем своєї сьогоднішньої гри, і це додає мені впевненості. Тому завтра я зроблю все можливе. Головний пріоритет – підготуватися настільки добре, наскільки це можливо".

Нагадаємо, півфінальний поєдинок WTA Finals Світоліна – Носкова відбудеться 14 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом. З анонсом зустрічі можна ознайомитися на сайті Чемпіон.