Подрез невдало стартувала на турнірі ITF у Португалії
Вероніка Подрез (286) невдало стартувала на турнірі серії ITF W75 у португальському Порто. У матчі першого кола 19-річна українка поступилася на рік молодшій Єлін Вандромм (345, Бельгія).
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.
За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.
Єлін Вандромм (Бельгія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:2
Тенісистки зустрічалися вчетверте, рахунок став рівним, 2:2.
Нагадаємо, що Вероніка Подрез потрапила до щорічної програми розвитку гравців Grand Slam Player Development від ITF і отримає грошовий грант у поточному році.