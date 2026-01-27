Українська правда
Подрез невдало стартувала на турнірі ITF у Португалії

Станіслав Матусевич — 27 січня 2026, 19:15
Вероніка Подрез
ITF

Вероніка Подрез (286) невдало стартувала на турнірі серії ITF W75 у португальському Порто. У матчі першого кола 19-річна українка поступилася на рік молодшій Єлін Вандромм (345, Бельгія).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

ITF W75, Porto
Порто, Португалія, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 27 січня

Єлін Вандромм (Бельгія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вчетверте, рахунок став рівним, 2:2.

Нагадаємо, що Вероніка Подрез потрапила до щорічної програми розвитку гравців Grand Slam Player Development від ITF і отримає грошовий грант у поточному році.

