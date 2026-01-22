Українська правда
Три українські тенісистки отримають грошові гранти від ITF

Станіслав Матусевич — 22 січня 2026, 21:03
Три українські тенісистки отримають грошові гранти від ITF
Вероніка Подрез
Три молоді українські тенісистки: 19-річна Вероніка Подрез, 15-річна Поліна Скляр і 14-річна Софія Бєлінська увійшли до щорічної програми розвитку гравців Grand Slam Player Development.

Про це повідомляє Міжнародна федерація тенісу.

В межах цієї програми Подрез, Скляр і Бєлінська отримають по 25 000 доларів за 2026 рік. Гроші тенісистки зможуть використовувати протягом сезону виключно на речі, пов'язані з участю в турнірах (перельоти, проживання і т.д.)

Загалом до списку спортсменів, які отримали гранти, увійшли 65 гравців. Програму Grand Slam Player Development засновано 1986 року, з того часу на розвиток молодих талантів виділено більше 68 млн доларів. Раніше у ній брали участь чемпіони мейджорів Симона Халеп, Єлена Рибакіна та Альона Остапенко.

Нагадаємо, що четверо представників України зіграють у юніорському Australian Open, серед яких Поліна Скляр та Софія Бєлінська.

Вероніка Подрез

