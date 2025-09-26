Українська правда
Три українки зіграють 27 вересня на престижному турнірі в Пекіні: відомий час

Станіслав Матусевич — 26 вересня 2025, 20:11
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок вийдуть на корт 27 вересня на турнірі серії WTA 1000 в китайському Пекіні.

Костюк (28) у другому колі основної сітки зіграє з німецькою кваліфаєркою Еллою Зайдель (95). Суперниці раніше не зустрічалися.

Ястремська (31) на тій же стадії змагань протистоятиме іспанці Джессіці Бузас Манейро (48). В єдиній очній зустрічі українка поступилася майбутній опонентці у третьому колі цьогорічного Вімблдона.

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес у першому раунді парного розряду зіграють проти дуету Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

Розклад матчів українок у Пекіні на 27 вересня

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло одиночного розряду

06:00. Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Court 4, 1-м запуском.

09:00*. Марта Костюк (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина), корт Brad Drewett, 3-м запуском, після матчу Самсонова – Буассон.

Перше коло парного розряду

06:00. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада), корт Court 5, 1-м запуском.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що Еліна Світоліна (13) відмовилася від участі у турнірі в Пекіні й достроково завершила сезон.

Юлія Стародубцева (86) на старті змагань у Пекіні поступилася австралійці Айлі Томлянович (94).

