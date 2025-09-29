Визначилися півфіналісти на турнірі серії АТР 500 у Пекіні

На турнірі серії АТР 500 у Пекіні стали відомі четверо півфіналістів. Чвертьфінальну стадію подолали Алекс де Мінор (8, Австралія), Яннік Сіннер (2, Італія), Лернер Тьєн (52, США) і Даніїл Медведєв (18, -).

Де Мінору знадобилося найменше часу на перемогу, адже його суперник, чех Якуб Меншик (19) за рахунку 1:4 у першому сеті відмовився від боротьби через травму.

У півфіналі австралієць зустрінеться з Сіннером, якому поступився у всіх дев'яти попередніх зустрічах. У чвертьфіналі Яннік обіграв угорця Фабіана Марожана (57) із рахунком 6:1, 7:5. Зазначимо, що Марожан вів 5:4 і подавав на другий сет, проте з наступних 13 очок зміг узяти лише одне.

19-річний Тьєн пробився до свого першого півфіналу на рівні Туру. Італієць Лоренцо Музетті (9) не зміг дограти зустріч із американцем, поступаючись 0:3 у третьому вирішальному сеті.

Нарешті, Медведєв не мав проблем із Александром Звєрєвим (3, Німеччина). Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:3. "Нейтральний" тенісист у півфіналі зустрінеться з Тьєном, якому програв у другому колі цьогорічного Australian Open.

Півфінальні пари турніру в Пекіні

Алекс де Мінор (Австралія) – Яннік Сіннер (Італія)

Лернер Тьєн (США) – Даніїл Медведєв (-)

