Сіннер не без проблем вийшов у чвертьфінал турніру в Пекіні

Другий номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер лише в трьох партіях зміг обіграти француза Теренса Атмана (68) у другому колі турніру серії АТР 500 у Пекіні.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:0.

Перші дві партії пройшли у доволі рівній боротьбі, і тільки у вирішальному сеті фаворит довів свою перевагу.

China Open – АТР 500

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $4,016,050

Друге коло, 27 вересня

Яннік Сіннер (Італія) – Теренс Атман (Франція) 6:4, 5:7, 6:0

Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази переміг італієць. У чвертьфіналі змагань Сіннер зіграє проти Фабіана Марожана (57, Угорщина).

Нагадаємо, що в першому колі турнір у Пекіні залишив п'ятий сіяний росіянин Карен Хачанов (10).