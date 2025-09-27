Сіннер не без проблем вийшов у чвертьфінал турніру в Пекіні
Яннік Сіннер
Getty Images
Другий номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер лише в трьох партіях зміг обіграти француза Теренса Атмана (68) у другому колі турніру серії АТР 500 у Пекіні.
Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:0.
Перші дві партії пройшли у доволі рівній боротьбі, і тільки у вирішальному сеті фаворит довів свою перевагу.
China Open – АТР 500
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $4,016,050
Друге коло, 27 вересня
Яннік Сіннер (Італія) – Теренс Атман (Франція) 6:4, 5:7, 6:0
Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази переміг італієць. У чвертьфіналі змагань Сіннер зіграє проти Фабіана Марожана (57, Угорщина).
Нагадаємо, що в першому колі турнір у Пекіні залишив п'ятий сіяний росіянин Карен Хачанов (10).