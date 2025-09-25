П'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі турніру в Пекіні
Александр Мюллер
П'ятий сіяний росіянин Карен Хачанов (10) програв французу Александру Мюллеру (38) у стартовому матчі турніру серії АТР 500 в китайському Пекіні.
Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(5), 6:4.
China Open – АТР 500
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $4,016,050
Перше коло, 25 вересня
Александр Мюллер (Франція) – Карен Хачанов (-) 4:6, 7:5, 6:4
Суперники зустрічалися вдруге, француз вперше переміг. У наступному раунді змагань Мюллер зіграє проти Фабіана Марожана (57, Угорщина).
Нагадаємо, що два відомі тенісисти знялися з Мастерсу в Шанхаї, який стартує наступного тижня.