Кіченок здобула перемогу в парному розряді на турнірі в Пекіні

Людмила Кіченок разом з Еллен Перес вдало стартували в парному розряді на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні. У першому колі україно-австралійський дует обіграв пару Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 10-7.

За матч Кіченок і Перес не подавали навиліт, зробили 3 подвійних помилки та 5 брейків. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло парного розряду, 27 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада) 4:6, 6:3, 10-7

У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють із сильнішими в матчі між другими сіяними Сарою Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) та Іриною Хромачовою (-)/Алділою Сутджіаді (Індонезія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Пекіні залишилася одна українка. Трохи пізніше 27 вересня поєдинок другого кола проти німкені Елли Зайдель (95) проведе Марта Костюк (28).