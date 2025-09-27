Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Кіченок здобула перемогу в парному розряді на турнірі в Пекіні

Станіслав Матусевич — 27 вересня 2025, 08:24
Кіченок здобула перемогу в парному розряді на турнірі в Пекіні
Людмила Кіченок (зліва) та Еллен Перес
btu.org.ua

Людмила Кіченок разом з Еллен Перес вдало стартували в парному розряді на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні. У першому колі україно-австралійський дует обіграв пару Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 10-7.

За матч Кіченок і Перес не подавали навиліт, зробили 3 подвійних помилки та 5 брейків. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло парного розряду, 27 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада) 4:6, 6:3, 10-7

У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють із сильнішими в матчі між другими сіяними Сарою Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) та Іриною Хромачовою (-)/Алділою Сутджіаді (Індонезія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Пекіні залишилася одна українка. Трохи пізніше 27 вересня поєдинок другого кола проти німкені Елли Зайдель (95) проведе Марта Костюк (28).

Людмила Кіченок парний розряд Пекін Лейла Фернандес Еллен Перес Жаклін Крістіан WTA 1000

Людмила Кіченок

Три українки зіграють 27 вересня на престижному турнірі в Пекіні: відомий час
Кіченок дізналася перших суперниць у парному розряді на турнірі в Пекіні
Українські рекорд і драма: огляд фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна України поступилася Італії в парі і не вийшла у фінал КБДК
Визначилися склади збірних України та Італії на півфінал КБДК

Останні новини