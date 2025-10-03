Українська правда
Визначилася третя півфіналістка турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 11:29
Визначилася третя півфіналістка турніру в Пекіні
Лінда Носкова
Instagram

Чеська тенісистка Лінда Носкова (27) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку вона впевнено перемогла британку Сонай Картал (81).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал, 3 жовтня

Лінда Носкова (Чехія) Сонай Картал (Велика Британія) 6:3, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, чешка не програвала. У півфіналі Носкова зіграє з переможницею зустрічі між американками Еммою Наварро (17) та Джессікою Пегулою (7), яка відбудеться пізніше 3 жовтня.

Лінда вийшла у перший в кар'єрі півфінал на рівні WTA 1000.

Нагадаємо, що напередодні визначилася перша півфінальна пара турніру в Пекіні: між собою зіграють американки Аманда Анісімова (5) та Коко Гофф (3).

