Визначилася третя півфіналістка турніру в Пекіні

Чеська тенісистка Лінда Носкова (27) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку вона впевнено перемогла британку Сонай Картал (81).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 3 жовтня

Лінда Носкова (Чехія) – Сонай Картал (Велика Британія) 6:3, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, чешка не програвала. У півфіналі Носкова зіграє з переможницею зустрічі між американками Еммою Наварро (17) та Джессікою Пегулою (7), яка відбудеться пізніше 3 жовтня.

Лінда вийшла у перший в кар'єрі півфінал на рівні WTA 1000.

Нагадаємо, що напередодні визначилася перша півфінальна пара турніру в Пекіні: між собою зіграють американки Аманда Анісімова (5) та Коко Гофф (3).