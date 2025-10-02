Українська правда
Анісімова стала другою півфіналісткою турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2025, 16:08
Анісімова стала другою півфіналісткою турніру в Пекіні
Аманда Анісімова
Jimmie48/WTA

Американка Аманда Анісімова (5) пробилася в півфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфіналі змагань Анісімова у важкому поєдинку здолала опір італійки Жасмін Паоліні (8).

Гра тривала 2 години 49 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:4.

У першій партії Паоліні вдалося з рахунку 3:5 перевести гру на тай-брейк і здобути там перемогу. У наступних двох сетах Анісімова, виграючи з брейком, змогла не втратити перевагу.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал, 2 жовтня

Аманда Анісімова (США)  Жасмін Паоліні (Італія) 6:7(4), 6:3, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, американка не програвала. У півфіналі Анісімова зіграє зі своєю співвітчизницею, чинною чемпіонкою змагань Коко Гофф (3).

Нагадаємо, що трохи раніше Гофф перемогла німкеню українського походження Єву Лис (66).

