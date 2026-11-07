Фаворити подолали півфінальну стадію: стали відомі фіналісти Мастерсу в Парижі
Визначилися фіналісти Мастерсу в Парижі. Вирішальний матч проведуть між собою американець Бен Шелтон (4) та іспанець Карлос Алькарас (3).
Шелтон із серйозними труднощами здобув вольову перемогу над дебютантом півфіналу "тисячників" французом Люкою ван Ашем (47) – 5:7, 6:3, 6:4. Американець у третій партії програвав 1:3, однак зумів виграти. Це третій фінал Мастерсу в кар'єрі Шелтона, причому в попередні двох випадках він здобував титули (Торонто-2025, Монреаль-2026).
Алькарасу вистачило по брейку в кожному з двох сетів у матчі проти норвежця Каспера Рууда (23). Рахунок зустрічі 6:4, 6:4. Іспанець продовжує свою серію перемог, адже минулого тижня став чемпіоном турніру АТР 500 у Відні.
Бен Шелтон (США) – Люка ван Аш (Франція) 5:7, 6:3, 6:4
Карлос Алькарас (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4
Шелтон і Алькарас раніше зустрічалися чотири рази, тричі перемагав іспанець. Проте в останньому матчі у чвертьфіналі US Open-2026 сильнішим виявився Бен.
Нагадаємо, що на Мастерсі в Парижі визначилися всі учасники чоловічого Підсумкового турніру.