Фаворити подолали півфінальну стадію: стали відомі фіналісти Мастерсу в Парижі

Визначилися фіналісти Мастерсу в Парижі. Вирішальний матч проведуть між собою американець Бен Шелтон (4) та іспанець Карлос Алькарас (3).

Шелтон із серйозними труднощами здобув вольову перемогу над дебютантом півфіналу "тисячників" французом Люкою ван Ашем (47) – 5:7, 6:3, 6:4. Американець у третій партії програвав 1:3, однак зумів виграти. Це третій фінал Мастерсу в кар'єрі Шелтона, причому в попередні двох випадках він здобував титули (Торонто-2025, Монреаль-2026).

Алькарасу вистачило по брейку в кожному з двох сетів у матчі проти норвежця Каспера Рууда (23). Рахунок зустрічі 6:4, 6:4. Іспанець продовжує свою серію перемог, адже минулого тижня став чемпіоном турніру АТР 500 у Відні.

Rolex Paris Masters – Masters АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $6,309,095

Півфінали, 7 листопада

Бен Шелтон (США) – Люка ван Аш (Франція) 5:7, 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4

Шелтон і Алькарас раніше зустрічалися чотири рази, тричі перемагав іспанець. Проте в останньому матчі у чвертьфіналі US Open-2026 сильнішим виявився Бен.

Нагадаємо, що на Мастерсі в Парижі визначилися всі учасники чоловічого Підсумкового турніру.