Алькарас іде до чергового титулу: на Мастерсі в Парижі визначилися півфіналісти

Визначилася четвірка півфіналістів на Мастерсі в Парижі. До четвірки найкращих останнього "тисячника" сезону увійшли Карлос Алькарас (3, Іспанія), Бен Шелтон (4, США), Каспер Рууд (23, Норвегія) та Люка ван Аш (47, Франція).

Головний фаворит турніру Алькарас створив камбек, відігравши подачу на матч і два матч-пойнти американця Тейлора Фрітца (12) у другому сеті - 6:7(10), 7:5, 6:3. Фрітцу потрібна була перемога для потрапляння на Підсумковий турнір, і він був близьким до мети, однак програв 4 гейми поспіль із рахунку 5:3 у другій партії.

Карлос вийшов у свій третіій півфінал Мастерсу поточного року, де зустрінеться з Руудом. Норвежець у чвертьфіналі переміг португальця Нуну Боржеша (49) - 7:6(5), 6:4 - й став першим несіяним тенісистом за 4 роки, який пробився до півфіналу Мастерсу. З семи попередніх очних зустрічей Рууд програв Алькарасу 6 разів.

Шелтон розвіяв надії потрапити на Підсумковий іншого американця Томмі Пола (14), якому був потрібен мінімум вихід до фіналу в Парижі. Бен здобув перемогу з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Для Шелтона це третій півфінал Мастерсів у кар'єрі. причому попередні два закінчилися здобуттям титулу (Торонто-2025, Монреаль-2026).

Завадити Бену поліпшити таку статистику спробує ван Аш, дебютант цієї стадії змагань на "тисячниках". У чвертьфіналі 22-річний француз здолав "кваліфаєра" з Австралії Рінкі Хіджикату (83) із рахунком 6:4, 6:7(4), 7:5. Шелтон і ван Аш раніше не зустрічалися.

Півфінальні пари Мастерсу в Парижі

Бен Шелтон (США) – Люка ван Аш (Франція)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія)

Матчі відбудуться 7 листопада.

Нагадаємо, що легендарний серб Новак Джокович поступився в Парижі у другому колі й втратив шанси зіграти на Підсумковому турнірі.