Боротьба за місця на Підсумковому загострюється: на Мастерсі в Парижі визначилися чвертьфіналісти

На Мастерсі в Парижі визначилася вісімка чвертьфіналістів. Матчі 1/8 фіналу пройшли без великих несподіванок, головні фаворити подолали цю стадію змагань.

Найскладніше довелося четвертій ракетці світу Бену Шелтону. Американець змушений був відіграватися з 2:4 на тай-брейку вирішального сету проти француза Артура Ріндеркнеха (68) – 3:6, 6:4, 7:6(5). Перемога стала 43-ю в сезоні для Шелтона, і це його найкращий результат у кар'єрі.

Наступним суперником Бена стане його співвітчизник Томмі Пол (14), який відчайдушно бореться за право потрапити на Підсумковий турнір. У Парижі для цього Полу потрібно як мінімум дійти до фіналу. У матчі за вихід у чвертьфінал Томмі обіграв француза Кентена Алі (46) із рахунком 7:6(3), 6:4.

Іншим тенісистом, якому потрібен дуже вдалий виступ на Мастерсі заради можливості зіграти на Nitto ATP Finals, є ще один американець Тейлор Фрітц (12). В 1/8 фіналу він переміг Артура Фіса (7) – 6:3, 6:4. Француз уже забезпечив собі путівку до Турина.

У чвертьфіналі на Фрітца очікує Карлос Алькарас (3). Іспанець у четвер відпочивав, адже його суперник, італієць Маттео Берреттіні (43), знявся зі змагань через травму руки.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Парижі

Бен Шелтон (США) – Томмі Пол (США)

Тейлор Фрітц (США) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Люка ван Аш (Франція) – Рінкі Хіджіката (Австралія)

Каспер Рууд (Норвегія) – Нуну Боржеш (Португалія)

Матчі відбудуться 6 листопада.

Нагадаємо, що легендарний серб Новак Джокович поступився в Парижі у третьому колі й втратив шанси зіграти на Підсумковому турнірі.