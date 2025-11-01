Медведєв на Підсумковий не їде: на паризькому Мастерсі визначилася друга пара півфіналістів

На Мастерсі в Парижі визначилася ще одна пара півфіналістів. 1 листопада зустрінуться друга та третя ракетки світу: італієць Яннік Сіннер та німець Александр Звєрєв.

Сіннер впевнено обіграв американця Бена Шелтона (7) з рахунком 6:3, 6:3. Яннік продовжив перемагати після титулу в австрійському Відні на турнірі серії АТР 500 минулого тижня. Півфінал стане для нього 43-м у кар'єрі в Турі. Це найкращий результат у Відкритій ері для італійських тенісистів.

Звєрєву перемога над "нейтралом" Даніїлом Медведєвим (13) далася значно важче. Німець дотиснув суперника лише на тай-брейку третього сету – 2:6, 6:3, 7:6(5), а за рахунку 4:5 у вирішальній партії відіграв два матч-пойнти на власній подачі.

Після цієї поразки Медведєв втратив усі шанси на потрапляння на Підсумковий турнір у Турині, який пройде з 9 по 16 листопада.

Сіннер і Звєрєв грали між собою 8 разів, і кожен здобув по 4 перемоги. Однак у поточному році обидва матчі залишилися за італійцем, в тому числі й у фіналі вже згадуваного турніру у Відні тиждень тому.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер поверне собі першу сходинку рейтингу АТР, якщо здобуде титул у Парижі.