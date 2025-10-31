Боротьба за вихід на Підсумковий триває: на Мастерсі в Парижі визначилися перші півфіналісти

Стала відома перша півфінальна пара на Мастерсі в Парижі. 1 листопада Фелікс Оже-Альяссім (10, Канада) зустрінеться з Александром Бубліком (16, Казахстан).

Обидва ці тенісисти ведуть боротьбу з італійцем Лоренцо Музетті (8) та "нейтралом" Даніїлом Медведєвим (12) за останню восьму прохідну позицію на Підсумковий турнір (WTA Finals) у Турині.

Шанси Оже-Альяссіма поїхати до Італії виглядають цілком реальними, принаймні, все залежить безпосередньо від його результатів. У випадку виходу в фінал у Парижі він підніметься на восьму сходинку в Чемпіонській гонці, а якщо завоює титул, то гарантує собі прохід.

У чвертьфіналі французького Мастерсу канадець без проблем обіграв представника Монако Валентена Вашеро (40) – 6:2, 6:2. На ще одну несподіванку монегаск не спромігся.

Бублік переміг австралійця Алекса де Мінора (6), який гарантував собі путівку до турина напередодні, з рахунком 6:7(5), 6:4, 7:5. Але навіть після цього він відстає від восьмого в чемпіонській гонці Музетті на 815 очок. Шанси Александра на потрапляння на Підсумковий є, скоріше, математичними.

Оже-Альяссім і Бублік провели між собою п'ять очних поєдинків, тричі перемагав канадець. Їхній півфінал у Парижі відбудеться 1 листопада о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що вже сім тенісистів кваліфікувалися на турнір WTA Finals.