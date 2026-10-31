Перша ракетка Чехії не виступить на Мастерсі в Парижі

Шістнадцята ракетка світу чех Якуб Меншик знявся з Мастерсу в Парижі, якій відбудеться з 2 по 8 листопада, через травму голови, отриману на турнірі у Відні.

Про це тенісист повідомив в інстаграмі.

"На жаль, після падіння під час матчу у Відні я зазнав травми голови та був змушений пройти медичне обстеження. За рекомендацією лікарів мені необхідно відпочити та дати організму достатньо часу для повноцінного відновлення. Це означає, що наступного тижня я не зможу виступити на Мастерсі в Парижі. Я дуже розчарований, що пропущу такий важливий турнір, але здоров'я завжди на першому місці. Зараз я зосереджений на повному відновленні та сподіваюся повернутися до оптимальної форми до Кубка Девіса наприкінці листопада – нашого останнього великого випробування цього сезону. Дякую всім за ваші повідомлення та підтримку. Це справді дуже багато для мене означає", – написав Меншик.

Натомість планує виступити у Парижі шостий номер світового рейтингу італієць Флавіо Коболлі. Він не зумів дограти матч другого кола у Відні, однак пошкодження виявилося не надто серйозним.

Нагадаємо, що до півфіналу на турнірі у столиці Австрії вийшли четверо представників першої десятки рейтингу АТР.