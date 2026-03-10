Стародубцева програла п'ятій сіяній на старті турніру в Остіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (105) у важкому матчі поступилася п'ятій сіяній американці Кеті Макнеллі (68) у першому колі турніру серії WTA 125 в Остіні, США.

Гра тривала 3 години 5 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:4, 4:6.

В першому сеті українка не реалізувала сет-пойнт на своїй подачі за рахунку 5:4, а в третьому не втримала перевагу 2:0.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Austin 125 – WTA 125

Остін, США, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 9 березня

Кеті Макнеллі (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 4:6, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. Для Стародубцевої поразка стала уже четвертою поспіль.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Індіан-Веллсі.