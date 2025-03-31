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Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України

Станіслав Матусевич — 31 березня 2025, 08:35
Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України
Яннік Сіннер
Getty Images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 31 березня.

Перша трійка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Навіть втрачена тисяча очок через неможливість захисту минулорічного титулу в Маямі не вплинула на позицію італійця.

Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Невеликі перестановки сталися у кінці першої десятки. Стефанос Циципас піднявся на восьме місце, а залишив топ-10 минулорічний півфіналіст змагань у Маямі "нейтрал" Даніїл Медведєв.

Сенсаційний чемпіон турніру в Маямі чех Якуб Меншик злетів на 30 місць і тепер 24-й.

Найкращі з українців втратили чимало позицій. Олександр Овчаренко опустився на 19 рядків і тепер 327-й.

Олег Приходько посідає 333 місце, на 13 сходинок нижче, ніж два тижні тому.

Трохи піднявся Віталій Сачко, а Вадим Урсу, навпаки, багато втратив.

П'ятою ракеткою України став В'ячеслав Бєлінський після виграшу 15-тисячника у Ровіні. Він стрибнув угору одразу на 53 позиції.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 330 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 645;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 720;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 290;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 510;
  6. (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 855;
  7. (7). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 780;
  8. (10). Стефанос Циципас (Греція) – 3 445;
  9. (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 440;
  10. (11). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

...

327 (308). Олександр Овчаренко (Україна) – 159

333 (320). Олег Приходько (Україна) – 155;

372 (376). Віталій Сачко (Україна) – 133;

474 (420). Вадим Урсу (Україна) – 89;

487 (540). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 82;

510 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 77.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася до топ-20 згідно оновленого рейтингу WTA.

В'ячеслав Бєлінський Новак Джокович Звєрєв Данило Медведєв Віталій Сачко Яннік Сіннер Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу Де Мінор Андрєй Рубльов Олег Приходько Тейлор Фрітц Рейтинг ATP Стефанос Циципас Каспер Рууд

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