Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 31 березня.

Перша трійка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Навіть втрачена тисяча очок через неможливість захисту минулорічного титулу в Маямі не вплинула на позицію італійця.

Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Невеликі перестановки сталися у кінці першої десятки. Стефанос Циципас піднявся на восьме місце, а залишив топ-10 минулорічний півфіналіст змагань у Маямі "нейтрал" Даніїл Медведєв.

Сенсаційний чемпіон турніру в Маямі чех Якуб Меншик злетів на 30 місць і тепер 24-й.

Найкращі з українців втратили чимало позицій. Олександр Овчаренко опустився на 19 рядків і тепер 327-й.

Олег Приходько посідає 333 місце, на 13 сходинок нижче, ніж два тижні тому.

Трохи піднявся Віталій Сачко, а Вадим Урсу, навпаки, багато втратив.

П'ятою ракеткою України став В'ячеслав Бєлінський після виграшу 15-тисячника у Ровіні. Він стрибнув угору одразу на 53 позиції.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 330 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 645; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 720; (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 290; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 510; (6). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 855; (7). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 780; (10). Стефанос Циципас (Греція) – 3 445; (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 440; (11). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

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327 (308). Олександр Овчаренко (Україна) – 159

333 (320). Олег Приходько (Україна) – 155;

372 (376). Віталій Сачко (Україна) – 133;

474 (420). Вадим Урсу (Україна) – 89;

487 (540). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 82;

510 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 77.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася до топ-20 згідно оновленого рейтингу WTA.