Кривдниця Олійникової стала переможницею турніру WTA в Румунії

Тенісистка з Єгипту Маяр Шериф (73) стала чемпіонкою турніру серії WTA 250 у румунських Яссах. У вирішальному матчі вона обіграла ексдругу ракетку світу Паулу Бадосу з Іспанії (93).

За рахунку 4:6, 0:4 Бадоса відмовилася від продовження боротьби через травму правого стегна.

Фінал було перенесено на понеділок з неділі через несприятливі погодні умови

UniCredit Iasi Open – WTA 250

Ясси, Румунія, грунт

Призовий фонд: $246,388

Фінал, 18 липня

Маяр Шериф (Єгипет) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:4, 4:0, відмова Бадоси

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. На шляху до трофею у півфіналі Шериф обіграла українку Олександру Олійникову.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олійникова вперше увійшла до топ-45, встановивши особистий рекорд.