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Кривдниця Олійникової стала переможницею турніру WTA в Румунії

Станіслав Матусевич — 20 липня 2026, 14:53
Кривдниця Олійникової стала переможницею турніру WTA в Румунії
Маяр Шериф
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Тенісистка з Єгипту Маяр Шериф (73) стала чемпіонкою турніру серії WTA 250 у румунських Яссах. У вирішальному матчі вона обіграла ексдругу ракетку світу Паулу Бадосу з Іспанії (93).

За рахунку 4:6, 0:4 Бадоса відмовилася від продовження боротьби через травму правого стегна.

Фінал було перенесено на понеділок з неділі через несприятливі погодні умови

UniCredit Iasi Open – WTA 250
Ясси, Румунія, грунт
Призовий фонд: $246,388
Фінал, 18 липня

Маяр Шериф (Єгипет) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:4, 4:0, відмова Бадоси

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. На шляху до трофею у півфіналі Шериф обіграла українку Олександру Олійникову.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олійникова вперше увійшла до топ-45, встановивши особистий рекорд.

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