Олійникова не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Гамбурзі

Олександра Олійникова (45) пробилася у друге коло турніру серії WTA 250 у Гамбурзі. Перша сіяна українка в непростому матчі перемогла володарку вайлд-кард німкеню Настасью Шунк (418).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 3:6, 7:5.

У вирішальному сеті Олександра вела 5:2 з двома брейками, дозволила суперниці зрівнятися на п'яти, однак все-таки залишила за собою два останні гейми.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Перше коло, 21 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Настасья Шунк (Німеччина) 6:2, 3:6, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Калініна зіграє з Лейре Ромеро Гормас (153, Іспанія).

Нагадаємо, що напередодні у друге коло турніру в Гамбурзі вийшла інша українка, сіяна під другим номером Ангеліна Калініна (56).