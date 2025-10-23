Українська правда
Саудівська Аравія стане господаркою нового десятого Мастерсу в сезоні

Станіслав Матусевич — 23 жовтня 2025, 19:55
У Саудівській Аравії з 2028 року проводитиметься новий, десятий турнір категорії Мастерс у сезоні.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

ATP і компанія SURJ Sports Investment, що входить до Саудівського суверенного фонду (PIF), підписали угоду про співпрацю. PIF є офіційним партнером рейтингів ATP і WTA.

Інформація щодо місця проведення турніру, дати змагань та призового фонду поки не розголошується. Відомо лише, що Мастерс розпочне свою історію з 2028 року.

На поточний час чоловіки за сезон проводять 9 обов'язкових турнірів серії ATP Masters 1000: в Індіан-Веллсі, Маямі, Монте-Карло, Мадриді, Римі, Торонто/Монреалі, Цинциннаті, Шанхаї та Парижі.

Нагадаємо, що на останньому з зіграних "тисячників", який проходив на початку жовтня в китайському Шанхаї, сенсаційно переміг представник Монако Валентен Вашеро.

