Стародубцева зробила вражаючий камбек на старті турніру WTA в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (59) з камбеком обіграла австралійку Маю Джойнт (53) в першому колі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Матч тривав 3 години 21 хвилину і завершився з рахунком 6:7(8), 7:5, 6:4.

У першій партії Стародубцевій вдалося відігратися з рахунку 1:4, однак перемогти на тай-брейку не вдалося. А в другому сеті Юлія, поступаючись 3:5, зуміла виграти 7 геймів поспіль. Хоч суперниця у вирішальній партії зуміла зрівнятися на чотирьох, українка довела зустріч до перемоги – 6:4.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 15 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Мая Джойнт (Австралія) 6:7(8), 7:5, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева проведе поєдинок проти третьої сіяної Емми Наварро (25, США).

В Ноттінгемі виступить також Даяна Ястремська (50), яка є чинною фіналісткою турніру. Одеситка зіграє проти минулорічної півфіналістки Ролан Гаррос Лоїс Буассон (154) із Франції.