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У Ястремської змінилася суперниця за годину до стартового матчу в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 16 червня 2026, 14:00
У Ястремської змінилася суперниця за годину до стартового матчу в Ноттінгемі
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська (50) незадовго до початку матчу першого кола турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі отримала нову суперницю. Нею стала "лакі-лузерка", британська тенісистка Алісія Дудені (248).

Про це повідомляє Великий теніс України.

Згідно з жеребкуванням, Ястремська мала стартувати на турнірі матчем проти француженки Лоїс Буассон (154), однак та відмовилася від участі через травму лівої ноги.

Раніше стало відомо, що Дудені отримала вайлд-кард в основну сітку Вімблдона разом із низкою відомих гравців.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева (59) із вражаючим камбеком обіграла на старті турніру в Ноттінгемі австралійку Маю Джойнт (53) і вийшла у друге коло змагань.

WTA Ноттінгем Даяна Ястремська

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