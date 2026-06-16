У Ястремської змінилася суперниця за годину до стартового матчу в Ноттінгемі

Даяна Ястремська (50) незадовго до початку матчу першого кола турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі отримала нову суперницю. Нею стала "лакі-лузерка", британська тенісистка Алісія Дудені (248).

Про це повідомляє Великий теніс України.

Згідно з жеребкуванням, Ястремська мала стартувати на турнірі матчем проти француженки Лоїс Буассон (154), однак та відмовилася від участі через травму лівої ноги.

Раніше стало відомо, що Дудені отримала вайлд-кард в основну сітку Вімблдона разом із низкою відомих гравців.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева (59) із вражаючим камбеком обіграла на старті турніру в Ноттінгемі австралійку Маю Джойнт (53) і вийшла у друге коло змагань.