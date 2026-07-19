Ястремська підкорила мережу гарячими фото з відпочинку у Сен-Тропе

Українська тенісистка Даяна Ястремська потішила своїх шанувальників новою серією світлин із літньої відпустки.

Наразі спортсменка проводить час у знаменитому французькому курортному місті Сен-Тропе, звідки регулярно ділиться атмосферними кадрами.

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На нових фотографіях Ястремська показала, як відпочиває на пляжі, а також завітала до одного з місцевих закладів. Для прогулянки українка обрала стильний в'язаний топ, який вдало доповнив її літній образ.

Світлини швидко привернули увагу підписників тенісистки. У коментарях шанувальники відзначили стиль Даяни та засипали її компліментами, побажавши гарного відпочинку перед поверненням на корт.

Нагадаємо, напередодні Ястремська заявила, що вирішила зробити паузу у виступах через травму та пройти реабілітацію.

Раніше тенісистка похизувалася знімками у купальнику з райських островів.