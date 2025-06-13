Стародубцева отримала першу суперницю у кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (67) отримала першу суперницю у кваліфікації трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

У своєму стартовому матчі українка зустрінеться з француженкою Діан Паррі (97). У випадку перемоги у цьому поєдинку, Стародубцева у фіналі кваліфікації зіграє з сильнішою в матчі між Каміллою Рахімовою (83, -) та Амарні Бенкс (284, Велика Британія).

Матчі основної сітки турніру в Ноттінгемі відбудуться з 16 по 22 червня.

Нагадаємо, що поточного тижня Юлія Стародубцева брала участь у змаганнях серії WTA 125 у британському Ілклі. У першому колі вона поступилася іншій українці, Дар'ї Снігур (151), з дивовижним рахунком.