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Стародубцева отримала першу суперницю у кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 13 червня 2025, 21:12
Стародубцева отримала першу суперницю у кваліфікації турніру WTA в Ноттінгемі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (67) отримала першу суперницю у кваліфікації трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

У своєму стартовому матчі українка зустрінеться з француженкою Діан Паррі (97). У випадку перемоги у цьому поєдинку, Стародубцева у фіналі кваліфікації зіграє з сильнішою в матчі між Каміллою Рахімовою (83, -) та Амарні Бенкс (284, Велика Британія).

Матчі основної сітки турніру в Ноттінгемі відбудуться з 16 по 22 червня.

Нагадаємо, що поточного тижня Юлія Стародубцева брала участь у змаганнях серії WTA 125 у британському Ілклі. У першому колі вона поступилася іншій українці, Дар'ї Снігур (151), з дивовижним рахунком.

Юлія Стародубцева Діан Паррі WTA 250

Юлія Стародубцева

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